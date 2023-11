Scontro tra auto e bici. Pensionato ottantenne portato in ospedale

Un pensionato ottantenne è rimasto ferito, ieri mattina verso le 11,30 all’incrocio tra via Mandriolo Superiore e via Ghidoni, a Correggio. Si è verificato uno scontro tra un’auto Dacia Duster e una bicicletta.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, rovinato sull’asfalto. Sono subito intervenuti gli operatori della Croce rossa locale col personale dell’autoinfermieristica. Si temeva il peggio, considerata anche l’età non più giovane del ciclista. Per fortuna i primi accertamenti sembrano aver escluso traumi a organi vitali.

Sono intervenuti pure gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana per eseguire i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Dopo le prime cure, il pensionato ferito è stato caricato a bordo dell’ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Non risulta essere in pericolo di vita.