Scontro tra auto e furgoncino del latte . Una donna finisce all’ospedale

Violento scontro tra un furgone e un’autovettura ieri sera alla periferia nord di Felina. Ferita la conducente dell’auto, trasferita in ambulanza all’ospedale di Castelnovo Monti, illeso il conducente del furgone. L’incidente è accaduto verso le 17,50 all’incrocio di via Cardinal Pignedoli con via Ca’ Perizzi: l’auto, una Polo, condotta da una signora residente a Castelnovo Monti, proveniva da Carpineti ed era diretta al capoluogo, l’autobotte per il trasporto del latte con alla guida un cittadino moldavo, proveniva dalla latteria il Fornacione di Felina e, per un probabile problema di precedenza, i due mezzi sono venuti a collisione. Allertata la centrale del 118, subito sul posto l’ambulanza della Croce Verde e l’automedica di Castelnovo Monti oltre all’ambulanza della Cri di Carpineti. La signora, rimasta bloccata in auto, è stata fatta uscire e caricata in ambulanza e trasferita all’ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Illeso il moldavo.

Settimo Baisi