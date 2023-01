Scontro tra auto e furgone: grave 57enne

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scandiano nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, in via Guttuso nei pressi dell’intersezione con via Molino Poncino. Due i mezzi coinvolti per cause in corso di accertamento: un’auto (guidata da una 52enne con a bordo la figlia di 19 anni di Scandiano) e un camioncino adibito al trasporto del latte condotto da un 57enne di Cadelbosco. Sul posto sono arrivati gli operatori inviati dalla centrale del 118. Sono pure intervenuti i vigili del fuoco di Reggio. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Il 57enne dopo i primi soccorsi, è stato portato in ospedale a Reggio in gravi condizioni in codice rosso; madre e figlia sono state invece accompagnate al Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità. L’autocarro, a seguito dello schianto, ha abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e un palo della Telecom.

m. b.