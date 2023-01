Scontro tra auto, ferito un 30enne

Disagi al traffico l’altra sera sulla strada Cispadana per un incidente tra auto avvenuto all’incrocio con via San Marco, a ridosso dell’abitato di San Martino di Guastalla. Uno schianto a un incrocio più volte teatro di incidenti, anche di recente. Per cause al vaglio dei carabinieri del Radiomobile, si è verificato uno scontro tra una Peugeot 207 condotta da un trentenne residente in zona, e una Cooper con a bordo una donna cinquantenne, pure lei abitante a Guastalla. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa e vigili del fuoco. Nonostante il violento impatto tra i due veicoli, non sembrano esserci conseguenze di rilievo per le persone. In ospedale a Guastalla è stato portato il trentenne, per accertamenti sanitari sui traumi riportati nell’incidente. La donna è apparsa dolorante ma in buone condizioni generali.