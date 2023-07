Scontro tra bici, bambina ferita

Soccorsi mobilitati, ieri mattina in via Bottona, alle porte del centro abitato di Fabbrico. Per cause da accertare, si è verificata una caduta contemporanea di tre ciclisti, che ha coinvolto un uomo, M.G., di 53 anni, residente a Reggiolo, e due ragazzine di 12 e 13 anni di età, entrambe abitanti a Rolo. L’uomo e la ragazzina più giovane se la sono cavata senza riportare traumi, mentre per la ciclista tredicenne si è reso necessario il trasferimento in ospedale a bordo dell’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, giunta subito sul posto per le prime medicazioni. La ragazzina è stata portata in pronto soccorso all’ospedale di Guastalla con traumi giudicati di media gravità, soprattutto per la dinamica dell’incidente, ma non risulta in pericolo di vita. L’episodio è stato segnalato alla centrale operativa della polizia locale per consentire gli accertamenti sull’accaduto.