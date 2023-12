Scontro tra carrelli a Correggio, ferito operaio 28enne

Correggio (Reggio Emilia), 14 dicembre 2023 - Soccorsi mobilitati per due infortuni sul lavoro accaduti in giornata nella Bassa. Verso le 18 in via Fosdondo a Correggio, all’interno di una azienda del settore laterizio, un operaio di 28 anni ha riportato una seria frattura al polso sinistro a causa di uno scontro tra due carrelli in uso per il trasporto di laterizi grezzi. I colleghi di lavoro hanno dato l’allarme, facendo intervenire sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare accertamenti e medicazioni. Sono intervenuti per accertamenti i tecnici del servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl insieme ai carabinieri di Correggio. Nella tarda mattinata, invece, i soccorsi sono intervenuti in un’azienda di via Colombo a Novellara per un altro infortunio che ha coinvolto un operaio di 49 anni, ferito a un piede, schiacciato accidentalmente dalla ruota di un muletto in fase di manovra. L’infortunato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Non risulta in pericolo di vita.