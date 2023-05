Scontro tra due auto, ferita una 40enne e disagi al traffico

Ancora incidenti stradali a Correggio.

· Uno scontro tra auto si è verificato l’altra sera in via Carpi, non distante dal luogo in cui, poco prima, si era verificato un tamponamento fra tre veicoli, con due persone ferite. Nello scontro successivo una donna quarantenne, residente nel Modenese, ha riportato alcune ferite, per fortuna non gravi. E come nell’episodio precedente, si sono registrati nuovi disagi al traffico.

· Un tamponamento, favorito dall’asfalto viscido per la pioggia, è accaduto in tarda serata in via della Pace, tra Correggio e San Martino in Rio, con una delle auto, una Fiat Panda, che è uscita in parte dalla carreggiata.

· Una sbandata in auto si è verificata in via Campagnola tra Correggio e Rio Saliceto.