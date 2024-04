Scontro tra due mezzi: quattro feriti

Quattro persone coinvolte, nella tarda serata di venerdì, in un incidente accaduto in via Dante Alighieri, in centro a Brescello, con due vetture che si sono scontrate. È accaduto verso le 22. A bordo di una Ford Focus si trovavano il conducente e altre due persone, mentre a bordo di una CMax c’era solo il conducente. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi sanitari, coordinati dalla centrale operativa del 118, che ha fatto intervenire non solo i volontari della Croce azzurra di Poviglio, ma anche il personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale di Guastalla, in particolare per uno degli automobilisti, che è stato medicato e poi accompagnato in pronto soccorso per cure e accertamenti. Non risultano traumi di rilievo. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana.