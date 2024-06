Scontro tra due vetture. Ricoverato uno dei conducenti

Soccorsi mobilitati ieri mattina verso le 10 a Boretto, in via per Poviglio, per un incidente fra due auto, con uno dei veicoli finito nel fossato laterale.

Sono intervenuti l’ambulanza della Croce azzurra povigliese col personale dell’automedica di zona per prestare le prime cure agli automobilisti.

Uno di loro – un uomo di 36 anni abitante a Reggio, alla guida di una Volskwagen T-Roc – ha riportato traumi vari, per fortuna non gravi.

E’ stato caricato in ambulanza per essere trasportato in ospedale. E’ invece rimasto fisicamente illeso un uomo di 32 anni, residente a Forlì, che era alla guida di una Tiguan.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana, con il nucleo infortunistica, per eseguire i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Inevitabili i disagi al traffico, in particolare nelle fasi del soccorso, con la viabilità bloccata o rallentata sul tratto di carreggiata interessata dallo schianto.

In tarda mattinata la situazione è tornata regolare.