Scontro tra furgone e bici. Pensionata soccorsa e portata in ospedale

Diversi incidenti stradali sono accaduti nella Bassa. Verso le 17 di ieri in via San Biagio a Castelnovo Sotto si è verificato uno scontro tra un’auto e una bicicletta. Ad avere la peggio una 74enne sul veicolo a due ruote, raggiunta poco dopo da ambulanza della Pubblica assistenza e automedica di Reggio. Dopo le prime cure la donna, una pensionata residente in zona, è stata portata in condizioni giudicate piuttosto serie al Santa Maria Nuova di Reggio. Rilievi dei carabinieri di Guastalla, sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico, per circa un’ora a senso unico alternato. Altro schianto, stavolta fra due auto, in via Griminella a Rio Saliceto. Non si registrano conseguenze di rilievo grazie alla limitata velocità dei veicoli. Rilievi della polizia locale della Pianura Reggiana. In mattinata sbandata in ciclomotore in via Fazzano a Correggio, con un giovane di origine magrebina ferito lieve.