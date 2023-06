Scontro tra moto e auto: centauro grave

Un uomo di 54 anni, residente a Motteggiana di Mantova, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto ieri notte a Codisotto di Luzzara, tra via Nazionale e l’incrocio con via Cantelma, non distante dal confine col territorio di Suzzara. Per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, poco prima delle due si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato dalla sella della moto ed è rovinato sull’asfalto. L’uomo ha riportato fratture ortopediche e diverse lesioni.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e il personale dell’automedica. Dopo le prime cure il centauro ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale Poma di Mantova. E’ rimasto invece illeso il conducente del’auto. Il centauro è apparso in condizioni piuttosto serie, ma non in pericolo di vita. I carabinieri hanno svolto gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente. Appena pochi giorni fa sulla stessa ex Statale 62 è rimasto ferito un cinquantenne residente a Castelnovo Sotto, finito in ospedale dopo uno scontro tra la sua moto e un’auto a Borgoforte.