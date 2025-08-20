Scontro tra scooter e auto. Scappato il conducente

È rimasto ferito in uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’autovettura, accaduto l’altro pomeriggio a Poviglio. Un incidente su cui sono in corso attente indagini da parte delle forze dell’ordine, dopo che il conducente del veicolo a due ruote è scappato via subito dopo lo schianto, nonostante ferito. E il giovane che era con lui, un ventenne di origine egiziana, che risulta risiedere a Castelnovo Sotto, una volta giunto al pronto soccorso di Guastalla, pare abbia avuto qualche evidente reticenza nel fornire le proprie generalità. Ciò che è certo, è che il ragazzo ferito arrivato in ospedale, oltre a confermare un trauma agli arti inferiori, si è ritrovato pure con una piccola emorragia celebrare, dovuta probabilmente a un trauma cranico.

Proprio per questo motivo l’altra sera, con urgenza, è stato disposto il suo trasferimento in ambulanza dal pronto soccorso di Guastalla al Santa Maria Nuova di Reggio, per essere sottoposto a consulenze specialistiche. Il ragazzo è apparso cosciente, ma in condizioni da non sottovalutare. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire il motivo della fuga del conducente, forse legato a qualche irregolarità in merito al possesso dello scooter.

Nel recente passato, sempre in quella stessa zona, si sono verificati furti o utilizzo di ciclomotori rubati o senza copertura assicurativa, ad opera di giovani in giro senza neppure l’uso del casco. In un caso ci fu pure un inseguimento con la polizia locale da Poviglio a Castelnovo Sotto, con un incidente alla rotonda di via Claudia e, pure quella volta, la fuga di uno dei coinvolti.

