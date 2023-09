Scontro tra suv e moto a Cavriago: Centauro ricoverato

Scontro all’incrocio tra via Repubblica e via Paterlini. Ieri alle 12.45 un 50enne di Cavriago in sella alla sua Ducati rossa sulla strada principale procedeva dal centro del paese verso Reggio quando dalla via laterale è sbucata un’Audi Q5 argentata, condotta da un giovane. A causa della poca visibilità per via di un mezzo pesante, la parte anteriore del suv ha impattato contro la Ducati, sbalzando a terra il motociclista. La vettura si stava immettendo sulla via in modo cauto. Il 50enne è stato soccorso dal personale della Croce Verde; sul posto poco dopo è arrivata, sconvolta, anche la giovane moglie con la loro bambina di pochi mesi. I sanitari lo hanno portato in ambulanza al Santa Maria Nuova. Non è in pericolo di vita. A svolere i rilievi tecnici è stata una pattuglia della Polizia locale della Val d’Enza