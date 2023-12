Scontro tra un autoarticolato e una spazzatrice Anas: 2 feriti

Uno spaventoso incidente per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto in autostrada ieri pomeriggio. Erano quasi le 16 quando all’altezza del chilometro 122 della A1, nel tratto reggiano all’altezza di Gattatico, un camion si è scontrato con una spazzatrice stradale dell’Anas intenta a pulire l’asfalto. L’autotrasportatore si sarebbe accorto all’ultimo del messo di pulizia, urtandolo appena e riuscendo ad evitarlo. Ma nella manovra improvvisa è finito fuori strada ribaltandosi. La peggio è andata al camionista che è stato portato all’ospedale Maggiore di Parma con un codice di media gravità. Praticamente Illeso il conducente della spazzatrice che ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo l’arrivo di due ambulanze e un’automedica. Sul posto anche vigili del fuoco di Parma e Reggio (nella foto), oltre alla polizia stradale che indaga per ricostruire la dinamica. Pesanti le ripercussioni del traffico sul tratto della A1, con diversi chilometri di coda.