Scontro tra una bici e un’auto, ferito un ragazzo di 26 anni

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa. A Correggio, l’altro pomeriggio, nello scontro tra una bici e un’auto, all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Carlo V, un giovane di 26 anni, abitante in zona, è rimasto seriamente ferito. Raggiunto dal personale di soccorso, con l’ambulanza della Croce rossa locale, è stato poi trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi vari, ma non risulta essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Pianura reggiana. Altro incidente ieri notte a Bagnolo, sulla strada provinciale nord, in località San Tomaso della Fossa, dove un’autovettura è uscita di strada. Sul posto ambulanza e personale sanitario per soccorrere il conducente, portato al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità. Schianto anche a Reggiolo, tra via Bandini e via Ariosto a Reggiolo, dove un ventenne residente a Suzzara, nel Mantovano, ha sbandato a bordo di una Fiat Cinquecento, ribaltandosi sulla carreggiata. Avrebbe perso il controllo della vettura nel tentativo di evitare di travolgere un animale sulla strada, probabilmente una nutria. Il giovane, raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa reggiolese, dopo le prime medicazioni sul posto, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla con traumi per fortuna non grave. Non risulta essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dai carabinieri.