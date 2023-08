Scontro tra una Punto e un autocarro

Soccorsi mobilitati, ieri verso le sette, in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Cesis, alla periferia di Campagnola, che ha coinvolto un’autovettura Fiat Punto e un autocarro Iveco. Sul posto sono interventi i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa di Novellara. I conducenti dei veicoli – un ventenne sull’auto e un 53enne a bordo dell’autocarro – risultano usciti fisicamente illesi dallo scontro, mentre in ospedale, al pronto soccorso di Guastalla, è stata portata la persona che era trasportata sull’Iveco. Le sue condizioni non risultano essere preoccupanti.

Evidenti i disagi al traffico, con la viabilità interrotta o rallentata durante le fasi del soccorso e fino al recupero dei veicoli incidentati. Rilievi eseguiti dai carabinieri di Fabbrico. Solo dopo oltre un’ora il traffico è tornato regolare.