Scontro tra una vettura e la moto della postina Ferita la donna, arriva l’ambulanza

Una operatrice delle poste, in servizio per la consegna della corrispondenza, è rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Fratelli Gennaroli, a Praticello di Gattatico.

Si è trattato di uno scontro tra il motoveicolo del servizio postale e una vettura, probabilmente in seguito a manovra stradale.

Dopo l’urto accidentale, l’operatrice postale è rovinata sull’asfalto.

E’ stato richiesto l’intervento di soccorso con la mobilitazione della centrale operativa del 118.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, con un’ambulanza, per prestare le prime cure. Le condizioni della donna non risultano preoccupanti. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale della val d’Enza.