Scontro tra un’auto e un camion, un uomo ferito alla gamba

Traffico rallentato nell’ora di punta, ieri mattina verso mezzogiorno, all’incrocio tra via Circonvallazione e via Pieve, a Guastalla, per un incidente che ha coinvolto un’auto e un autocarro. All’altezza del passaggio a livello ferroviario sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa reggiana per i rilievi, ma soprattutto per regolare la viabilità, in quel momento molto intensa in quella zona.

Sul posto anche l’ambulanza della Croce rossa locale per prestare i primi soccorsi a uno degli occupanti l’autocarro, rimasto dolorante a una gamba. Le sue condizioni non risultano preoccupanti. Fisicamente illesi, invece, la donna al volante dell’auto e un uomo che era sull’autocarro. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato al vicino pronto soccorso per completare le medicazioni.