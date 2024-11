Scontro tra un’auto e una bici. Ciclista di 19 anni ferito: è grave

Doppio intervento di soccorso, l’altra sera, per ciclisti feriti in incidenti a Castelnovo Sotto. Verso le 20 in strada Gazzo, alle porte del paese, si è verificato uno scontro tra una bici e una vettura. Ad avere la peggio il conducente del veicolo a due ruote, un giovane di 19 anni, di origine straniera. Sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica assistenza col personale dell’autoinfermieristica di Reggio.

Dopo le prime cure, il ciclista è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, con traumi al volto e braccia, giudicati piuttosto seri. Ma dai primi accertamenti non risulta in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. E verso le 22,30 un altro ciclista ferito, probabilmente per una sbandata in via Prato Bovino a Meletole, con la bici finita nel fossato. Sul posto i soccorsi sanitari per prestare le prime medicazioni, oltre ai carabinieri per gli accertamenti. Inizialmente il ferito era apparso privo di sensi, poi risulta aver dato segni di ripresa. E’ stato portato in ospedale dalla Croce azzurra di Poviglio, in condizioni non gravi.

a.le.