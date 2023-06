Scontro tra vetture a Guastalla, 55enne ferito, ma non in pericolo di vita

Un uomo di 55 anni, residente a Reggio, è rimasto ferito ieri pomeriggio in uno scontro tra una Lancia Musa e una vetturetta Aixam, in via Sacco e Vanzetti a Pieve di Guastalla. Dopo lo scontro, la Aixam è finita nel fossato laterale, tra la vegetazione. I conducenti delle vetture sono usciti illesi dall’incidente. Ad avere la peggio è stato l’uomo che era trasportato sulla vetturetta, rimasto dolorante e sotto choc, accanto al veicolo. E’ stato raggiunto dal personale delle ambulanze della Croce rossa di Guastalla e Novellara (nella foto), dall’autoinfermieristica, raggiunti pure dall’automedica del vicino ospedale. Ha riportato vari traumi, ma non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla per mettere le vetture in sicurezza. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana.