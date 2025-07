Scontro violento tra moto e Jeep. Centauro soccorso con l’elicottero

Un ragazzo di 21 anni, M.L., abitante a Correggio, è rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua moto e una vettura, avvenuto verso le 7,30 di ieri mattina in via Carpi, all’altezza della zona industriale artigianale di Correggio.

Il giovane era in sella a una moto Yamaha 700 che, per cause al vaglio della polizia locale, si è scontrata con una Jeep condotta da un uomo di 56 anni. Dopo l’impatto, la moto è stata sbalzata a parecchi metri di distanza, praticamente dall’altra parte della carreggiata.

Immediato l’allarme ai soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica, l’automedica della Bassa, raggiunti pure dall’elisoccorso di Parma, atterrato in uno spazio accanto alla carreggiata.

Dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, con un evidente trauma cranico e fratture agli arti inferiori, si è provveduto ad accompagnare il centauro all’ospedale Maggiore di Parma, in codice rosso, a bordo dell’elicottero. In ospedale, ma a Guastalla, è stato trasportato in ambulanza il conducente dell’auto, apparso sotto choc e per questo sottoposto a una visita di controllo in pronto soccorso.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale della Pianura reggiana, che ha pure provveduto a regolare il traffico a senso unico alternato. E nel pomeriggio disagi al traffico sulla Strada provinciale nord a Novellara, all’altezza della rotatoria che immette nel centro abitato, a causa dell’avaria di un camion, rimasto bloccato sulla carreggiata. Traffico regolato dalla polizia locale della Bassa Reggiana.

Antonio Lecci