Scooter rubati ritornano ai loro proprietari

Venerdì pomeriggio la polizia di Stato è intervenuta in via Compagnoni a seguito della segnalazione di alcuni soggetti che, con fare sospetto, si aggiravano nei pressi dei veicoli in sosta nel retro di un condominio. Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno ma hanno notato due scooter con il sistema di accensione danneggiato. Dopo aver effettuato i dovuti controlli, hanno appurato che si trattavano entrambi di mezzi rubati i cui proprietari avevano già sporto denuncia a Reggio, uno a metà febbraio e uno la scorsa settimana. Gli agenti hanno quindi contattatato i due legittimi proprietari che, molto soddisfatti della notizia, sono andati negli uffici della Questura per la consegna dei propri scooter. Procedono le attività di indagine della Polizia di Stato al fine di rintracciare i possibili autori dei due furti consumati.