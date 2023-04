Scooter rubato, 17enne denunciato

Sono stati pizzicati senza casco a bordo di uno scooter nero poi risultato rubato col quale però non si sono fermati all’alt intimato dalla polizia. Da qui è partito un inseguimento che ha consentito di individuare un 17enne, mentre il complice è fuggito a piedi ed è tuttora ricercato. È successo domenica alle 13,40 in via Fratelli Cervi quando gli agenti delle Volanti hanno invitato il conducente ad arrestare la corsa; ma i due sono riusciti a infilarsi una stradina con un cancello parzialmente aperto, abbandonando il ciclomotore e dandosi alla fuga a piedi. Gli uomini in divisa sono riusciti a fermare il minorenne, residente a Reggio, mentre l’altro che era in sua compagnia è riuscito a far perdere le proprie tracce. Una volta accompagnato in questura è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione; del motorino di marca Piaggio era infatti stato denunciato il furto il 30 marzo scorso dal proprietario, un 57enne di Reggio, al quale poi è stato restituito il mezzo.