Scope, spazzole e secchi. Così la stazione ’meticcia’ si prende cura degli spazi

Ripulire la zona stazione: in questi mesi a Reggio è difficile parlare di altro, ma per riuscirci servirebbe la bacchetta magica. Sarà forse proprio per la complessità della situazione che alcune associazioni reggiane hanno deciso di abbandonare teorie e polemiche e ripartire dalle basi: negli ultimi tre mesi del 2023 il progetto ‘Come’ ha organizzato altrettante giornate di pulizia collettiva, durante le quali residenti, cittadini e passanti hanno potuto imbracciare insieme scope e palette, spazzole e secchielli per iniziare concretamente a migliorare lo stato del quartiere. Il progetto è coordinato dalla cooperativa ‘La Vigna’ con la partnership de ‘L’Ovile’, del ‘Centro di solidarietà di Reggio Emilia’ e dell’Ausl, la collaborazione del Comune e il contributo della Fondazione Manodori.

La prima giornata si è tenuta domenica 15 ottobre con risultati stupefacenti, come racconta Monica Incerti Telani de ‘La Vigna’: "Ci siamo concentrati su piazza Secchi e sono venute 40 persone di qualsiasi comunità, ghanesi, senegalesi, tunisine, residenti o passanti, perfino lavoratori della zona: c’era un clima quasi di festa. Il 19 novembre abbiamo ripulito via Turri e i suoi portici e insieme allo spazio sono cambiati anche i partecipanti, i commercianti hanno risposto benissimo. Quando poi finendo siamo tornati in piazza Secchi, ci siamo accorti che qui chi aveva aiutato la prima volta stava pulendo di nuovo, stavolta autonomamente. L’ultimo appuntamento per ora è stato mercoledì 20 dicembre, quando abbiamo pulito viale IV novembre". Tutti e tre gli appuntamenti sono partiti dallo stesso punto di ritrovo: "Ca’ Reggio – spiega Dario Sturloni de ‘L’Ovile/Ecosapiens’ - in piazza Secchi: è quella struttura colorata con una grande vetrata al centro del parco. Quello e i civici 27A di via Turri e 8F di viale IV novembre sono spazi del Comune dati in convenzione a una rete di associazioni per realizzare progetti legati alla comunità. In via Turri vengono offerti servizi di base come doposcuola e sostegno informatico, in viale IV novembre supporto alla grave marginalità e in piazza Secchi invece si cerca di creare un portierato solidale".

L’iniziativa è sostenuta anche da Marco Mirabile, amministratore di condominio che ha lo studio proprio nel viale che conduce alla stazione: "Hanno aderito anche altri due colleghi e insieme rappresentiamo 18 condomini di questo quartiere. La speranza è che in futuro la partecipazione cresca sempre più e per riuscirci bisogna ripetere queste iniziative, creare socialità e movimento. Manca un po’ di coesione sociale, siamo abituati a lamentarci ma partecipiamo poco: è comprensibile provare paura e fastidio nel vedere sempre persone in difficoltà, però si potrebbe innescare un circolo virtuoso molto utile". Incerti Telani conferma: "Penso che manchi una rete di coordinamento tra le tante associazioni che nascono e vivono qui, perciò tra ottobre e novembre avevamo fatto il percorso formativo ‘Città si-cura’. I cittadini sono una risorsa importantissima".

