Scoperta la moneta di ’Novellarie’

Una nuova piacevole scoperta emerge da studi sulle antiche monete coniate nel Reggiano. Lorenzo Bellesia, esperto numismatico di Campagnola e autore nel 1999 del libro "Le monete dei Gonzaga di Novellara", ha infatti scoperto un inedito "sesino" battuto nel XVII secolo dalla zecca dei Gonzaga di Novellara in cui al rovescio compare il nome della città per intero "Novellarie".

Il signore di Novellara all’epoca dell’emissione era il conte Alfonso II Gonzaga (1616-1678), il cui busto è riprodotto nel dritto della moneta. Il sesino era una moneta a bassissimo contenuto d’argento destinata in epoca rinascimentale ai piccoli commerci e ai pagamenti locali.

L’esemplare è diventato oggetto di un saggio pubblicato da Bellesia nell’ultimo numero della rivista "Panorama Numismatico". Il sesino portato alla luce da Bellesia fa seguito alla moneta rinvenuta dal collezionista e ricercatore guastallese Mario Veronesi, il quale nel 2023 aveva individuato un simile sesino. In quell’esemplare compariva, chiaramente leggibile, la scritta in maiuscolo su due righe "Novel Sesin" e il dritto ritraeva Alfonso II Gonzaga. Anche in quell’occasione, la scoperta era stata divulgata da un saggio pubblicato su "Panorama Numismatico". Secondo Veronesi si trattava di un sesino di Novellara prodotto ad imitazione del sesino di Modena dallo zecchiere Elia Teseo, indicativamente fra il 1660 e il 1661. Entrambi i sesini menzionano "Novellara" nel rovescio e il Conte Alfonso II nel dritto ma sono due varianti della stessa moneta.

Antonio Lecci