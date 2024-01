Scoperto a rubare, aggredisce i carabinieri

Si aggirava in modo sospetto tra gli scaffali dei superalcolici del supermercato Famila, a Gualtieri. Ma il suo atteggiamento non è sfuggito ad alcuni dipendenti, verso le 13 di domenica, tanto da essere richiamato a mostrare quanto aveva eventualmente in possesso. Vistosi scoperto, l’uomo – un georgiano di 39 anni senza fissa dimora in Italia – ha reagito con violenza e minacce: prima si è mostrato aggressivo, scagliandosi contro uno dei dipendenti del market, poi ha agito con spintoni e con il lancio di una bottiglia di vetro, prima di scappare via.

Ma nel frattempo sono arrivati sul posto i carabinieri di Gualtieri e del nucleo radiomobile di Guastalla, che a fatica sono riusciti a fermare lo straniero, che di fronte agli uomini in divisa non si è affatto calmato. Anzi, ha spintonato al petto e al volto uno dei carabinieri, cercando di fuggire.

Alla fine, il 39enne è stato immobilizzato e dichiarato in arresto per tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. In suo possesso, nascoste dietro la schiena e sorrette da una cintura, sono state trovate una bottiglia di vodka e una di rum di marca, dalle quali era stato tolto il sistema dell’antitaccheggio. Il bottino è stato recuperato e poi restituito ai dipendenti del supermercato Famila di Gualtieri, mentre il georgiano è stato portato in caserma e quindi dichiarato in arresto.

Il 39enne georgiano, senza fissa dimora, è comparso poi ieri mattina in tribunale per la direttissima. Il giovane, difeso dall’avvocato Jenny Loforese, ha rilasciato dichiarazioni spontanee, dicendosi dispiaciuto per il comportamento che aveva tenuto. Il pm ha chiesto di applicare l’obbligo di firma quotidiano, misura cautelare poi disposta dal giudice Luigi Tirone che ha convalidato l’arresto. La difesa si è rimessa a giustizia. Il processo per direttissima proseguirà in febbraio.

Alessandra Codeluppi

Antonio Lecci