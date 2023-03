Scoperto da un addetto con formaggio rubato lo minaccia di morte e poi cerca di morderlo

Cerca di rubare uno zaino pieno di Parmigiano-Reggiano, un commesso lo ferma e lui reagisce aggredendolo con spintoni, minacce e cercando di mordere. Così un semplice furto si è trasformato in una rapina, e il responsabile - un 46enne marocchino, senza fissa dimora disoccupato, con precedenti penali e assuntore di cocaina - è finito sotto processo. È avvenuto verso le 14,30 di martedì all’Ecu di Cavriago, quando lo sbandato è uscito dal supermercato dopo aver pagato alla cassa solamente due baguette ma con lo zaino stranamente rigonfio. Quando è stato fermato da un collaboratore del negozio che gli chiedeva di mostrare cosa avesse nella sacca, lui ha cercato di guadagnare la fuga reagendo prima con spintoni e minacce ("Ti ammazzo, ti taglio la gola"). Poi, quando l’altro ha cercato di riappropriarsi della refurtiva, si è dimenato e ha "mostrato le zanne", cercando di mordere. Il responsabile dell’Ecu, accortosi di quanto accadeva, ha chiamato i carabinieri. Sul posto è rapidamente arrivata una pattuglia della stazione di Quattro Castella, che ha fermato lo straniero e - aprendo lo zaino - ha trovato 9 punte di parmigiano reggiano del valore di 140 euro (già restituite al supermercato). L’arrestato, che ha diversi alias, è comparso ieri mattina davanti al giudice Matteo Gambarati per la direttissima. Assistito dall’avvocato Luca Sebastiani, ha ammesso la responsabilità e ha chiesto scusa, sostenendo di aver rubato il formaggio perché è in difficoltà economica. Per lui il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Il giudice ha ravvisato il pericolo di reiterazione, ma ha ritenuto che non ci sia stata premeditazione. Così ha disposto l’obbligo di firma due volte al giorno nella caserma dei carabinieri, a Reggio. Il difensore ha chiesto per lui il rito abbreviato condizionato a sentire un testimone: il processo è fissato in aprile.

Francesca Chilloni