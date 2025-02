Scoperto mentre tenta di rubare un’auto, 38enne arrestato

Era nell’abitacolo un’auto in sosta, che i carabinieri di Novellara hanno notato, nel cuore della notte, con la portiera aperta all’interno di un parcheggio della cittadina. La pattuglia del 112 si è avvicinata per verificare cosa stava succedendo. I militari, l’altra notte, si sono ritrovati di fronte uno straniero di origine ghanese, di 38 anni e senza fissa dimora in Italia, il quale ha spiegato di essere nell’autovettura di proprietà del datore di lavoro e di essere in attesa del suo arrivo. Ma alla vista del finestrino in frantumi e del blocco di accensione manomesso, qualche dubbio si è subito balenato ai militari impegnati nell’accertamento. Tanto da scoprire che era in atto un tentativo di furto della vettura dal parcheggio. Quando lo straniero è stato invitato a recarsi in caserma, ha finto un malore.

Portato in ospedale e dimesso praticamente con nessun giorno di prognosi, prima ha cercato di reagire ai militari, gettandosi a terra già in pronto soccorso, per poi colpire la portiera dell’auto di servizio, mordendo il sedile. L’atteggiamento violento dello straniero ha provocato alcune contusioni ai carabinieri, medicati in ospedale. Il 38enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto e danneggiamento. Si continua a indagare per cercare di capire se lo stesso 38enne possa essere collegato ad altri simili episodi avvenuti di recente nella zona.