Scoperto mentre tenta il colpo al Mediaworld La polizia arresta un 45enne ladro seriale

Pochi giorni fa era stato sottoposto all’obbligo di dimora a Iglesias a seguito di un furto su auto commesso a Modena. Sabato è stato di nuovo sorpreso mentre cercava di rubare prodotti al Mediaworld, nel centro commerciale "I Petali": lui, il 45enne M.C., è stato arrestato sabato dagli agenti delle volanti per tentato furto. L’addetto alla sicurezza lo aveva notato entrare con un zaino: insospettito dal suo comportamento, lo aveva tenuto d’occhio vedendolo prendere materiale dagli scaffali senza pagare. Alla richiesta di aprire lo zaino, il 45enne aveva mostrato un atteggiamento collaborativo, svelando i prodotti – videogames – che erano nascosti attraverso una schermatura artigianale, del valore di 390 euro. Per lui sono scattate le manette e la denuncia per aver violato l’avviso del questore di Reggio di non tenere o usare apparecchi radiotrasmittenti.

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è comparso ieri davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima. Difeso dall’avvocato Francesco Rossi, ieri si è scusato in aula e ha spiegato che attraverso la refurtiva di sabato avrebbe voluto pagarsi il biglietto per Iglesias. È stato sottoposto ai domiciliari nella località sarda, come chiesto dal pm Laura Galli, in attesa del processo fissato in marzo.

Alessandra Codeluppi