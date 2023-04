Scoperto un aereo delle Reggiane Nel mare il relitto di un Re.2002

Quella parte di storia industriale della nostra città, correlata al periodo bellico, riemerge 80 anni dopo dalle onde, a migliaia di chilometri di distanza. In Sicilia, nei pressi di Siracusa, i fondali hanno svelato il relitto di un aereo. Secondo gli esperti è un Reggiane Re.2002 Ariete, modello che conduce agli stabilimenti di via Agosti, dove negli anni ’40 migliaia di lavoratori erano impegnati nella realizzazione di materiali per il conflitto. Il velivolo è stato a lungo cullato dalle correnti, a 30 metri di profondità, a Capo Ognina. Un gruppo di subacquei, guidato dal ricercatore Fabio Portella, ha di recente potuto esaminare i resti, ricavandone una documentazione fotografica.

Sono i particolari restituiti dalle immagini, confrontati con i disegni tecnici, che hanno portato a parlare di un Re.2002. Tra gli elementi individuati come compatibili, il profilo dei cilindri del motore, pannelli d’alluminio delle ali, parti del carrello, le bombole per erogazione dell’ossigeno, una manetta Nassetti e altra componentistica. Frammenti metallici mostrano tracce di vernice di colore verde oliva scuro.

Le fasi del conflitto sottolineano che nel luglio 1943 vari Re.2002 furono impiegati nell’area per attacchi alle navi alleate a sud di Siracusa. Secondo gli esperti le condizioni del relitto fanno pensare a un’esplosione o a uno schianto. Lo scenario ricondurrebbe in particolare all’11 luglio, quando una formazione composta da 12 Re.2002 ha nel mirino alcune imbarcazioni. I velivoli si trovano a duellare con i caccia nemici, tre vengono abbattuti. La documentazione inglese, affermano gli studiosi, parla di Reggiane Re.2001 e non di Ariete, ma potrebbe trattarsi di un’errata identificazione del modello. Per cui, il relitto fa pensare a quelle fasi di guerra.

Quella di Siracusa è una scoperta suggestiva, perché i ritrovamenti di materiale Reggiane sono sempre più rari. L’esemplare più completo di Ariete è al Museo dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle (Roma), mentre una carlinga forma un’installazione al Museo della Resistenza di Limoges, in Francia.

Massimo Tassi