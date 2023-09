Scoppi e scintille a Brescello: cavi elettrici compromessi dall'umidità

Scintille e scoppi come fuochi d’artificio (foto). Ma i giochi pirotecnici non c’entrano nulla.

Si tratta invece di un problema a un cavo elettrico esterno collegato con una officina meccanica di via Ariosto a Brescello, dove ieri mattina sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici Enel per riportare la situazione in sicurezza. È accaduto per l’umidità e le cattive condizioni del rivestimento del cavo elettrico esterno.

Non si registrano conseguenze alle persone e neppure alle strutture. È stato necessario intervenire per ripristinare l’erogazione dell’elettricità alle utenze.