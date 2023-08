Scoppi in piazza per la festa granata, "Daspo" per tre tifosi della Reggiana

Reggio Emilia, 17 agosto 2023 – Emesso dalla Questura di Reggio un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di tre tifosi dell’Ac Reggiana 1919 per fatti che risalgono al 23 aprile scorso, ai festeggiamenti per la promozione in serie B della squadra granata. I tre tifosi, in piazza Martiri del 7 luglio, avevano acceso fumogeni e giochi pirotecnici, con la detonazione che aveva provocata alcuni feriti tra le persone presenti. I tre indagati sono stati denunciati per accensione ed esplosioni pericolose, oltre che per lesioni personali. A loro carico anche il Daspo. Per un 31enne del gruppo “Teste Quadre” il divieto ha una durata di cinque anni per gare di calcio dalla seria A fino alla serie D, amichevoli e tornei internazionali, con obbligo di presentazione all’autorità di polizia giudiziaria in occasione delle gare disputate in casa e in trasferta dall’Ac Reggiana. Per un 19enne il divieto è per un anno, mentre un 55enne dell’ex Ghetto al durata del divieto è di due anni. Sono in corso ulteriore indagini per accertare la dinamica dei fatti su quanto accaduto il 6 agosto, a Fiorenzuola d’Arda, in occasione dell’incontro di Coppa Italia tra Reggiana e Pescara.