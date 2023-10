Scoppia il petardo in mano. Ultrà rischia l’amputazione

Stavano aspettando il momento giusto per affrontare la tifoseria veneta, ma per un tifoso della Reggiana la domenica da ultrà è finita malissimo già molto prima del fischio d’inizio di Reggiana-Venezia (18.30). Un paio di ore prima la bomba carta che teneva in mano, evidentemente difettosa, è esplosa. Ora il tifoso, sui 30 anni circa, potrebbe andare incontro all’amputazione dell’arto fin sopra il gomito.

I fedelissimi del Venezia erano appena arrivati in stazione e si stavano dirigendo verso lo stadio; come prevedibile, avrebbero percorso il sottopassaggio che collega lo scalo ferroviario storico a piazzale Europa. E proprio lì i tifosi granata si trovavano, presumibilmente per chiarire due conti in merito all’alleanza ultras tra i veneziani e gli antagonisti vicini di casa modenesi.

Verso le 16 però, la bomba carta che il tifoso aveva in mano è accidentalmente esplosa. Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, per poi essere trasferito al Policlinico di Modena, dove c’è l’unità operativa di Chirurgia della Mano. Pare che rischi l’amputazione fin quasi a sopra il gomito.

Dopo quanto accaduto, gli ultras Teste Quadre hanno deciso di restare fuori dallo stadio.

g.ben.