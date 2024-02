Scoppia la lite: un ferito alla gola

Un giovane nordafricano ferito alla gola, al volto e pure alla schiena, con un oggetto tagliente, probabilmente un coltellino, al culmine di una lite avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in un’area pubblica, nella zona del Parco Europa.

L’allarme è scattato alla centrale operativa del 118 verso le 17.50 nell’ampia area pubblica attrezzata. La segnalazione riferiva di un uomo, di 33 anni e di origine straniera, con una ferita sanguinante alla gola.

È stata subito mobulitata l’ambulanza della Croce rossa, giunta da Correggio, oltre al personale dell’automedica di Reggio. Il personale sanitario ha verificato che le ferite non erano profonde, con il giovane in condizioni stabili e non in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e verificare quanto accaduto, ovviamente con immediata ricerca di tutti i protagonisti della vicenda, a partire dall’autore del ferimento. Da subito sono state avviate le indagini per risalire al motivo del diverbio, che ha rischiato di avere conseguenze tragiche.

Il ferito – risultato senza fissa dimora in Italia, pare con un alloggio di fortuna in un casolare – , è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasferito al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per poter completare le medicazioni. Da quanto si è potuto apprendere, l’aggressore sarebbe un connazionale del giovane ferito, con i due uomini che pare si conoscano bene: la vittima sarebbe stata da subito in grado di fornire il nominativo del feritore, allontanatosi in fretta dopo l’aggressione e, fino a ieri sera, non ancora rintracciato.

Il parco Europa è già stato teatro, in passato, di aggressioni e perfino di liti e risse, oltre che di vandalismi. Proprio per contrastare questi fenomeni, negli ultimi anni sono stati installati e anche ampliati i sistemi di videosorveglianza.

Antonio Lecci