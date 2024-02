Scoppia la rissa in via Roma. Aggredito a martellate in testa

L’ennesimo episodio di violenza in centro storico. Una rissa in piena regola quella scattata ieri intorno a mezzogiorno in via Roma. A fronteggiarsi un gruppo di stranieri armati di martello e catene. Ad avere la peggio un 26enne di nazionalità egiziana che è stato colpito alla testa e ora si trova ricoverato all’Arcispedale Santa Maria Nuova per fortuna senza gravi conseguenze.

Sul posto è arrivata la polizia con le Volanti dopo che è arrivata una segnalazione da parte dei cittadini della zona alla centrale della questura. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il giovane a terra, con una ferita sul capo piena di sangue. Il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di persone, soprattutto da due armati uno di martello e uno di catena. Ha riferito poi di essere stato colpito in testa da un colpo di martello, fatto confermato proprio dalla ferita. Non è però riuscito a spiegare il motivo della rissa, né i nomi degli aggressori.

La stessa vittima è stato trovato in possesso di una catena. Infine è stato trasportato poi al pronto soccorso. Ora è caccia all’uomo. La zona è coperte dalle telecamere di videosorveglianza e gli inquirenti stanno vagliando le immagini per identificare i presunti responsabili.

