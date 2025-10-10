Scoppia la rissa, straniero picchiato

Si indaga su una presunta aggressione che ha portato al ferimento, non grave, di un uomo di origine magrebina, avvenuto l’altra sera in centro a Fabbrico, nella zona di via Matteotti, dove poco prima delle 23 sono intervenute le forze dell’ordine con polizia locale e carabinieri, dopo la segnalazione di un violento diverbio tra alcune persone.

Un episodio accaduto poco dopo che, sempre in paese, era stato segnalato un uomo che aveva molestato due ragazzine, in punti diversi del centro storico, tentando di palpeggiarle, per poi allontanarsi in bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione – con le pochissime informazioni che trapelano dagli investigatori in questa fase istruttoria – ci sarebbe poi stato un diverbio, con il cittadino di origine straniera aggredito da un gruppo di tre o quattro persone.

Un parapiglia che ha attirato l’attenzione dei residenti in zona, ma anche di alcuni cittadini del Controllo di vicinato, che erano usciti per aiutare polizia locale e carabinieri nella ricerca del presunto "maniaco".

Sul posto è stata fatta intervenire anche un’ambulanza dalla vicina sede di Croce rossa per un primo soccorso all’uomo, che presentava escoriazioni non gravi.

Nello stesso frangente, nei pressi di un locale, è scoppiato un altro violento diverbio tra stranieri, subito sedato dall’intervento delle forze dell’ordine, che erano già in zona con almeno tre pattuglie.

Intanto, tra i cittadini del paese crescono i timori per situazioni di degrado che si ripresentano in modo sempre più frequente.

Antonio Lecci