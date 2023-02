Scoppia la rissa tra ragazzini ai Giardini, minorenne ferito alla testa

Una rissa tra ragazzini è scoppiata ieri pomeriggio al Parco del Popolo. Erano circa le 16,30 quando tra due gruppetti di minorenni hanno cominciato a volare parole pesanti poi sfociate in violenza.

Tutto è successo in pieno giorno, davanti ad alcune famiglie con bambini, vicino alla ‘giostrina’ all’inizio dei Giardini, tra piazza della Vittoria e il Teatro Valli. Un giovanissimo ha riportato una ferita alla testa e ha cominciato a sanguinare. Un passante ha dato l’allarme al 118 che ha chiamato ad intervenire sul posto anche le forze dell’ordine (foto).

Il ferito è stato soccorso e poi è stato accompagnato all’ospedale Santa Maria Nuova. Mentre una pattuglia di carabinieri e una Volante della polizia si sono occupati di identificare i presunti responsabili dell’aggressione. Un ragazzino è stato portato in questura per gli accertamenti di rito, alla presenza dei genitori. Si tratta dell’ennesimo episodio che allunga la scia di microcriminalità in centro storico.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto soprattutto per risalire alle cause della rissa; i motivi sono ancora sconosciuti. Non si capisce se si tratta di futili motivi, di scaramucce – di ingiustificabile violenza – o se dietro ci possa essere una disputa per qualche atto illecito compiuto. Le posizioni dei minorenni sono al vaglio degli investigatori.