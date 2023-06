Scoppia rissa tra gruppi di giovani Un ragazzo finisce in ospedale

Un ragazzo è rimasto ferito al volto durante una rissa tra giovani a Casalgrande. E’ successo nella notte di giovedì 15 giugno al termine di una delle serate del ‘Mosa festival’, evento promosso dall’amministrazione comunale di Casalgrande e organizzato dall’associazione Power Aps di Sassuolo. L’iniziativa si è tenuta dal 12 al 18 giugno negli spazi del circolo tennis e dello stadio comunale in via Santa Rizza, con grandissima partecipazione.

Giovedì notte i primi problemi erano emersi proprio all’interno dell’area del festival in cui era in corso un’esibizione musicale. "Un gruppo di ragazzi hanno infastidito e creato disagio provocando altre persone presenti – dice l’organizzatore Paolo Baldini –. Erano cinque-sei persone di origine straniera. Sono quindi intervenuti gli addetti alla sicurezza che hanno portato e accompagnato i ragazzi verso l’uscita".

La situazione non è migliorata e sono stati chiamati i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma che hanno compiuto i controlli e gli accertamenti del caso. In un secondo momento, davanti al bocciodromo e all’esterno dell’area del festival, il gruppo di ragazzi si è poi reso protagonista di un grave episodio. Hanno discusso con un altro gruppo di coetanei ed è nata una rissa.

"Le due compagnie hanno litigato tra loro – spiega l’organizzatore Baldini –. Il festival era già terminato. Un ragazzo, appartenente al secondo gruppo, è stato aggredito durante la discussione. Abbiamo subito allertato i soccorsi. Il ragazzo è rimasto ferito al volto e ha riportato un taglio al labbro".

Il giovane è stato prontamente assistito, per le cure del caso, dal personale di un’ambulanza. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. "Il ragazzo ora sta bene – sottolinea Baldini –. Gli aggressori, dopo la rissa, si sono allontanati. Nelle altre sere del Mosa festival non è successo più nulla del genere e non si sono verificati altri episodi simili".

A Casalgrande oltre 15mila persone hanno infatti partecipato alla prima edizione della manifestazione che ha unito la promozione dell’attività sportiva (calcio, calcio splash, volley splash, basket, esibizioni di karate) a momenti di intrattenimento dedicati ai più giovani con musica e divertimento. L’arena concerti, allestita negli spazi del circolo tennis, ha ospitato diversi artisti di rilievo nazionale, con una grande partecipazione.

