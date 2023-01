Scoppia un incendio in un’abitazione Tutta colpa di una coperta termica

Momenti di paura, l’altra notte, a Gazzano per un incendio deflagrato in una abitazione. le fiamme sono state originate da una coperta termica rimasta accesa a lungo e che si è surriscaldata. A dare l’allarme sono stati gli occupanti (si tratta di una famiglia che vive a Reggio città e che usa la casa di Gazzano per le vacanze): grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco l’incendio è stato rapidamente domato evitando che il propagare delle fiamme potesse portare a conseguenze peggiori. Non si registrano intossicati o feriti, ma gli occupanti sono dovuti tornare a Reggio.