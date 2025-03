Scoppia una violenta lite tra due uomini. Paura in piazza

Una violenta lite tra due uomini ha destato parecchia preoccupazione tra i passanti e i testimoni del diverbio, in quanto la presenza di numerose persone – tra cui donne e alcuni minorenni – aveva fatto pensare al coinvolgimento di più individui nel parapiglia, avvenuto l’altra sera in piazza Garibaldi, in pieno centro a Bagnolo. Alla fine, grazie anche all’intervento di un carabiniere fuori servizio che si trovava in zona e rapidamente raggiunto da altri colleghi, si è potuto evitare il peggio. Forse un abuso di alcolici alla base del diverbio, passato in breve tempo dalle parole alle vie di fatto.

Per fortuna, a parte qualche escoriazione dovuta allo scambio di colpi, non risultano conseguenze fisiche agli uomini coinvolti. Ma resta la preoccupazione dei cittadini, oltre che dei consiglieri comunali di Bagnolo Viva: "È sempre maggiore la frequenza di gravi episodi: risse, scorribande in auto, abusivismo commerciale, un autobus vandalizzato da giovanissimi al Quartiere Soave, atti vandalici con tentato furto a un chiosco di fiori, furti a scuola e nelle palestre, che passano inspiegabilmente sotto silenzio…".