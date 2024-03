Scoppio al mercato. È l’11° anniversario

Ricorre domani l’11° anniversario dell’esplosione al mercato di Guastalla, in cui persero la vita le tre donne (Teresa, Maria Bianca e Rossana) che lavoravano sul furgone rosticceria attivo in piazza della Repubblica. Domattina alle 11 sul luogo dello scoppio si ritrovano cittadini, rappresentanti di forze dell’ordine, vigili del fuoco e delle autorità locali per un momento commemorativo e per una benedizione religiosa, in ricordo di una tragedia con numerosi feriti tra le persone presenti sulla piazza quella mattina.