Scoppio bancomat Reggiolo, danni ingenti ma nessun bottino

Reggiolo (Reggio Emilia), 5 aprile 2025 – Non sembrano essere stati rubati soldi dalla filiale della Bper di Reggiolo, presa di mira nella notte da una banda di ladri che ha fatto esplodere il bancomat, tra via Trieste e via XXV Aprile. Evidenti i danni strutturali, che hanno compreso anche un tubo dell’acqua collegato a una manichetta antincendio. A scopo precauzionale, è stata allertata una squadra dei vigili del fuoco, intervenuta per mettere in sicurezza l’area, con la mobilitazione degli operatori della società di gestione dei servizi idrici. L’esplosione ha inoltre provocato il danneggiamento di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. Le infiltrazioni d’acqua derivanti dalla rottura del tubo hanno interessato i locali al piano terra, sede di un’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti anche i responsabili della filiale bancaria e dell’esercizio interessato, per una prima ricognizione dei danni. Non è stato accertato l’ammanco di denaro dalla cassaforte. Non risultano conseguenze alle persone. Indagini dei carabinieri.