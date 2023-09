Scopri Correggio con i luoghi della famiglia Contarelli

Si racconta la famiglia Contarelli, i suoi luoghi e il suo lascito culturale, a Correggio, con visite guidate gratuite promosse dal Museo Il Correggio in collaborazione con la Fondazione Bellelli-Contarelli, nelle Giornate Europee del Patrimonio. Oggi proseguono le visite, puntando sulla storia della famiglia Contarelli e analizzando in particolare i luoghi da loro edificati nel pieno centro storico della cittadina. I Contarelli hanno avuto un ruolo di primissimo piano nella vita culturale e sociale di Correggio tra il XVII ed il XIX secolo. Tra loro Caterina, figlia di Giovanni Battista, protagonista di importanti rapporti con il vecchio governo Estense. Dopo l’estinzione della famiglia nel 1851, l’edificio venne diviso in varie proprietà. Divenne “Casa del Popolo”, poi “Casa del Fascio” e , fino al ’96, sede di uffici pubblici e di scuole superiori.