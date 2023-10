"Scopri i Parchi di Guastalla: Vivi il Verde!"

Oggi alle 16 si svolge "Vivi il Verde", alla scoperta di alberi e parchi a Guastalla. Il ritrovo è al parco Terzo Paradiso, davanti alle scuole superiori di via Sacco e Vanzetti, per l’avvio di un percorso in bicicletta verso le aree verdi del territorio locale. Tappe all’Arboreto Sandro Pertini di via Rosario, al parco Remo Benatti di via Cavallo, visita agli alberi secolari di via Palazzina, fino a piazza Garibaldi. In ogni tappa vengono illustrate le caratteristiche del parco, del luogo in questione e della flora presente. L’iniziativa è a partecipazione gratuita. Informazioni: ufficio cultura (tel. 0522-839761 oppure messaggio mail a ufficiocultura@comune.guastalla.re.it). Tema di questa decima edizione della iniziativa sono "I colori del paesaggio", che a Guastalla si potranno ammirare in un tour in bicicletta.