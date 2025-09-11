Scoprì la Venere di Chiozza. Ecco la copia del New York Times

La scoperta della Venere di Chiozza finì sul New York Times: oggi la copia originale è tornata Scandiano. Ad annunciarlo con soddisfazione è lo scrittore Marco Montipò. "Da anni porto avanti ricerche sul marchese dott. Luigi De Buoi e sulle sue attività archeologiche scandianesi – sottolinea Montipò –. Una su tutte quella che portò alla scoperta e allo studio della Venere di Chiozza, cimelio che è tra i più importanti dei nostri Musei Civici Reggiani. De Buoi trovò la statuetta paleolitica l’11 settembre 1940 esattamente 85 anni fa. Questa scoperta portò De Buoi e l’avvocato Mario Degani, futuro direttore dei Musei Civici, a pubblicare un saggio in cui venne illustrata alla comunità scientifica la Venere. L’opera fu presentata nel dicembre del 1940 e tutto il mondo apprese del rinvenimento". Montipò nel 2019 aveva condotto uno studio in cui aveva esposto le varie fasi del ritrovamento e le fotografie inedite degli scavi dell’estate del 1941 durante i quali si rinvennero le tombe neolitiche, oggi esposte nei musei.

"La storia e ricerca – spiega Montipò – sono sempre in movimento e nel 2022 appresi (dopo una ricerca negli archivi del New York Times) che la notizia della scoperta era stata riportata dal noto quotidiano oltre che da numerose testate minori. Il primo dicembre, da Roma, partì una telefonata alla redazione del New York Times per annunciare la sensazionale scoperta. Il quotidiano il giorno seguente scrisse che a Chiozza, vicino a Reggio Emilia, venne rinvenuta una Venere dal corpo ‘sorprendentemente realistico’. Probabilmente, nel dicembre del 1940, con il mondo già in guerra, a Scandiano e nel reggiano non si poteva sapere che il quotidiano newyorkese ritagliava dello spazio per dare notizia della scoperta della Venere di Chiozza. Questa notizia fino alla mia recente scoperta era del tutto sconosciuta". Montipò, oltre ad aver scoperto questa pubblicazione, è riuscito anche a trovarne una copia originale. "Era da un paio d’anni – evidenzia – che stavo cercando questa uscita, quando l’ho rinvenuta grazie a un collezionista scozzese. Oggi la copia originale del 2 dicembre 1940 del New York Times è arrivata a Scandiano".

Matteo Barca