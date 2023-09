Scopriamo ’Donne e scienza, 44 profili reggiani’ "Raccontano difficoltà e sfide durante il Covid"

di Mariagiuseppina Bo

Il libro ’Donne e scienza, 44 profili reggiani’ a cura di Giuliana Lusuardi, 151 pagine, Vittoria Maselli Editore, viene presentato oggi alle 17,30 alla Polveriera di piazzale Mons. Oscar Romero. Spiega la curatrice Giuliana Lusuardi: "L’idea è nata per valorizzare le donne che operano in campo scientifico, oggi numerose, ma solo in pochi casi arrivano ai ruoli apicali. Tra le 44 scelte, ci sono 6 giovani ricercatrici e 2 geologhe, le altre lavorano nel campo medico, unendo l’attività clinica alla ricerca. La scelta dei profili è stata fatta con Maria Brini, presidente dell’Associazione donne medico di Reggio, che ha curato la prefazione del volume". Nel libro vi sono primari del Santa Maria Nuova, Marina Beltrami, Cinzia Iotti, Maria Cristina Gregorini, Luisa Motti, Livia Garavelli, Valeria Manicardi, Cristiana Magnani, ma anche Daniela Riccò (direttore sanitario) e Mariella Martini (già direttore Ausl). Due le figure particolarmente significative: Marcella Benassi e Anna Maria Marzi. Benassi e stata direttrice della Scuola infermieri professionali dal ’73 al ’93, diplomando 3000 infermieri. Marzi ha creato l’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco. Nel libro le professioniste raccontano difficoltà e sfide durante il Covid.

Ecco le altre protagoniste: Lucia Mangone, Lucia Cilloni, Marina Greci, Emanuela Bedeschi, Angela Venturini, Maria Bernadette Ligabue, Ottavia Cavicchioni, Elena Ghidorsi, Annalisa Tameni, Vittoria Roatti, Chiara Castagnoli, Monica Guberti, Margherita Galeotti, Silvia Fanello, Silvia Tanzi, Anna Maria Ferrari, Veronica Barbanti Silva, Silvia Chicchi, Alessandra Curotti, Silvia Di Leo, Stefania Croci, Valentina Pinna, Fulvia Rossi, Simonetta Muzzini, Enrica Manicardi, Annalisa Pallini, Chiara Rocchetti, Rita Vacondio, Romana Rizzi.