Scopriamo il Sentiero dei Ducati

"UniP@P: Saperi in cammino" è l’accattivante titolo della nuova edizione dell’Università popolare castellese, proposta con una formula che unisce momenti di approfondimento ad esperienze sul campo. Le proposte?

Serate con esperti sui sentieri del territorio di Quattro Castella. Il primo appuntamento è in programma domani, mercoledì 30 aprile, alle 20,45 in Sala consiliare. Si parlerà del "Sentiero dei Ducati", oltre 200 km a cavallo dell’Appennino tra Reggio e la Lunigiana, con un dislivello complessivo di 7400 metri per 12 tappe di cui una con partenza proprio da Quattro Castella. Interverranno Anna Pratissoli, Carlo Possa e Giovanni Fiori del Cai Reggio, e Luca Artoni, responsabile dell’Oasi Lipu Bianello.