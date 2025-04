Scopriamo l’alba in San Girolamo. L’architettura sposa l’astronomia

Si preannuncia come un evento straordinario, ‘L’alba di San Girolamo’, una visita proposta all’interno del percorso labirintico del complesso, che si terrà nella prima mattina di mercoledì 23 aprile, alle 7,45, con relatore architetto Paolo Bedogni (foto) e promossa dall’associazione Amici dell’Omozzoli Parisetti. Sarà l’occasione per una vera esperienza relazionale, dove gli invitati, credenti e non credenti, diventeranno attori protagonisti dei diversi spazi architettonici.

"Saremo accompagnati a visitare l’architettura vivendo, per la prima volta, l’avvenimento di luce solare nella sua dimensione pasquale – spiega Bedogni – E’ stato scelto volutamente questo periodo, che si avvicina al 28 aprile, momento della messa in opera della prima pietra, nel Seicento, su progetto di Gaspare Vigarani. Per quanto riguarda gli aspetti astronomici, la posa della prima pietra è molto importante".

Il 28 aprile è la data della consacrazione dell’antica chiesa quattrocentesca di San Vitale (28/4/1445), nonché della posa della prima pietra da parte del Vigarani (28/4/1646). Continua Bedogni: "E’ stato ipotizzato che fosse il giorno della definizione dell’orientamento, cioè dell’allineamento dell’edificio e angolo tra il nord geografico e asse della chiesa".

Sarà un percorso in cui i vari luoghi, dall’antico orto degli ulivi alla scala santa, dall’oratorio dei confratelli ai percorsi, saranno esposti mentre si tende all’obiettivo dell’Anastasis (resurrezione) pasquale, ovvero della grande luce, che misteriosamente Vigarani è riuscito a rappresentare. "Un genio", osserva Bedogni. "Uomo di teatro degli Estensi, venne chiamato dal Re Sole per il teatro delle Tuileries".

Lara Maria Ferrari