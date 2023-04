Scopriamo palazzo Spalletti Trivelli

Al via le "passeggiate verdi" organizzate dalla Luc, la Libera Università del Crostolo, a Reggio. Si trattra di escursioni nel verde tra palazzi, ville e castelli, con la guida dell’esperto Ugo Pellini. Oggi alle 15,30 la tappa è al giardino e al palazzo Spalletti Trivelli, andando a visitare il palazzo e il giardino un tempo della famiglia Spalletti Trivelli, che oggi è sede di Credem. E’ prevista anche una visita alle raccolte d’arte della banca, in via Sessi 9 in città. Sono previsti anche altri appuntamenti: il 3 maggio al Castello della Torricella a Ventoso di Scandiano, il 10 maggio a Villa Magawly, il 12 maggio ancora una tappa a palazzo Spalletti Trivelli, il 10 maggio nuovamente al Castello della Torricella e il 26 maggio una escursione bis a Villa Magawly, in via della Canalina.

Per iscrizioni: tel. 0522-452182.