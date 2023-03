Scoprire l’anima della musica Il folclore di Riccardo Sgavetti

· La rassegna ’So(g)nante’, organizzata dal Cepam, stasera alle 20,30 nell’aula magna della sede di viale Ramazzini 72 a Reggio propone un nuovo appuntamento "alla scoperta dell’anima della musica", con ingresso gratuito (prenotazioni su Eventribe). Oggi si parla di ’Folclore: le corde che attraversano il mondo’ con Riccardo Sgavetti (nella foto), musicista noto nel panorama musicale reggiano e non solo.

· Stasera alle 18,30 alla scuola Balletti di via Cavallotti a Reggio è in programma la presentazione del libro ’Volevo solo fare la calciatrice’ di Alice Pignagnoli, giocatrice di calcio finita all’attenzione delle cronache per la vicenda dei pagamenti rifiutati dalla Lucchese per aver interrotto la carriera dopo aver scoperto la seconda gravidanza. Alla fine, dopo il clamore della vicenda, la società aveva pagato le mensilità in questione, smentendo però le tesi della giocatrice.

· Al cinema Rosebud di via Medaglie d’Oro della Resistenza a Reggio stasera alle 21 viene proiettato ’La maman et la putain’, film francese diretto da Jean Eustache nel 1973. Eustache mette in scena il menage à trois del pigro e narcisista Alexandre, interpretato da Jean-Pierre Léaud, con l’infermiera Veronika e la commessa Marie.

· Stasera e domani alle 19 al teatro di Guastalla si esibiscono gli studenti del locale istituto Sant’Orsola con attori e coro: oggi ’Il sogno di Alice’, tratto da ’Alice nel paese delle meraviglie’, domani ’Il sogno di Orlando’ dal romanzo ’La donna di spade’, con entrambe le rappresentazioni cura di Ars Ventuno. Ingresso libero.

· Oggi alle 17 alla biblioteca Panizzi di Brescello

